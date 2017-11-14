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Удар молнии в вылетающий из Амстердама самолет попал на видео
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    Удар молнии в вылетающий из Амстердама самолет попал на видео

    12:34  14 Ноября 2017  /обновлено: 12:35  14 Ноября 2017
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    Удар молнии в вылетающий из Амстердама самолет попал на видео

    Амстердам, 14 ноября. Молния ударила в самолет, вылетающий из Амстердама. Видео происшествия попало в Сеть.

    Инцидент произошел с бортом авиакомпании KLM. Самолет совершал вылет из Амстердама, из аэропорта «Схипхол».

    Воздушное судно направлялось в Лиму. Погода в этот день в Амстердаме была неблагоприятной — над городом собрались тучи, лил дождь.

    Стоило самолету недалеко отлететь от воздушной гавани, как в борт ударила молния. К счастью, при инциденте никто не пострадал.

    Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано на YouTube. На ролике видно, как молния ударяет в корпус лайнера KLM, а затем будто выходит через левое крыло самолета. Примечательно, что воздушное судно также при этом не пострадало, передает «Дни.ру».

    Ранее, в октябре, в Соединенных Штатах Америки жители штата Делавэр выложили видеозапись, где молния попадает в некий неопознанный летающий объект в небе, пишет Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #самолет #амстердам #удар #молния
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