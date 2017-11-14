Украина похвасталась успешным запуском ракеты «Антарес» на космодроме в США

Киев, 14 ноября. Посольство Украины в США сообщило о запуске ракеты-носителя «Антарес», который состоялся на космодроме NASA «Уоллопс Айленд» 12 ноября. В сообщении дипмиссии отмечается, что запуск является «успешным примером взаимодействия» компаний Украины и США в сфере мирного исследования космоса.

Ракета-носитель «Антарес», запущенная 12 ноября в США, доставит модуль «Сигнус» на МКС. Об этом говорится в Facebook на официальной странице украинского посольства в США.

«Проект «Антарес» является примером успешного взаимодействия компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космического пространства. Только этот запуск — это около 40 млн долларов США инвестиций в космическую сферу Украины и работа более чем 25 тысяч специалистов», — говорится в сообщении.

Запуск ракети "Антарес" - приклад успішної взаємодії компаній України і Сполучених Штатів у сфері мирного дослідження космічного простору https://t.co/ARYK5zHrwG pic.twitter.com/qBFwAbHnLx — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 13 ноября 2017 г.

На запуске в «Уоллопс Айленд» присутствовали глава КБ «Пивденный» Александр Дегтярев, директор завода «Пивденмаш» Сергей Войт. Здесь же отмечается, что украинский посол в США Валерий Чалый встретился главой департамента NASA по вопросам развития проекта МКС Сэмом Скимеми, а также с главой компании «Орбитал АТК» Девідом Томпсоном.