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Сирия сегодня: Мэттис оправдал войну, посол РФ оценил резолюцию Путина и Трампа
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    Сирия сегодня: Мэттис оправдал войну, посол РФ оценил резолюцию Путина и Трампа

    12:36  14 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: Мэттис оправдал войну, посол РФ оценил резолюцию Путина и Трампа

    Сирия сегодня, 14 ноября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис придумал «юридические» обоснования вмешательства США в Сирии. Посол РФ в США Анатолий Антонов высоко оценил сирийскую резолюцию Владимира Путина и Дональда Трампа. Россия и США работают над обновлением мандата комиссии по химоружию в Сирии, срок действия которого истекает 17 ноября.

    Пентагон оправдывается за вмешательство в Сирии

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Организация Объединенных Наций якобы «разрешила» Соединенным Штатам войти на территорию Сирии, поскольку ООН принимала резолюции, направленные против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1).

    «ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГИЛ, и мы там [в Сирии], чтобы их [боевиков] уничтожить», — заявил Мэттис, отвечая на вопрос о юридических основаниях вмешательства американских войск в сирийский конфликт.

    Пентагон оправдывается за вмешательство в Сирии

    Отметим, Совбез ООН не давал США мандата на военное вмешательство в Сирии.

    Официальный Дамаск считает незаконным присутствие на территории Сирии войск США и возглавляемой ими коалиции. В то же время Россия оказывает помощь в антитеррористической операции в Сирии против ИГИЛ на законных основаниях — по просьбе легитимного сирийского правительства, возглавляемого Башаром Асадом.

    Посол РФ в США высоко оценил заявление Путина и Трампа по Сирии

    Посол РФ в США Анатолий Антонов высоко оценил документ по сирийскому урегулированию, ранее одобренный Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам Антонова, соглашение по Сирии показывает, что РФ и США могут работать вместе.

    «Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, вселяют определенный оптимизм, — цитирует слова Антонова РИА Новости. — Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели и задачи».

    Посол РФ в США высоко оценил заявление Путина и Трампа по Сирии

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Согласно документу, Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с «Исламским государством»1, вплоть до его полного разгрома. В документе также говорится о приверженности женевскому мирному процессу, о важности зон деэскалации и об увеличении помощи Сирии в послевоенном восстановлении.

    РФ и США работают над обновлением мандата комиссии по химоружию в Сирии

    Несмотря на серьезные разногласия между РФ и США, Москва и Вашингтон считают важным, чтобы эксперты совместной миссии ООН-ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) продолжили работу. При этом речь идет о том, что работа экспертов будет вестись на основании обновленного мандата.

    Россия и США продолжают консультации по этому вопросу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Важно, чтобы СМР был продлен, но с обновленным мандатом. Систематические ошибки, которые мы видели в последнем докладе, должны быть исправлены. Это цель нашего проекта резолюции», — заявил Небензя.

    Мандат СМР истекает 17 ноября, и на рассмотрении в Совете Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата — российский и американский. РФ и США ведут консультации по сближению позиций.

    Ранее Россия не согласилась с выводами комиссии ОЗХО по якобы применению химического оружия в провинции Идлиб весной 2017 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #антонов #сша #сирия #трамп #мэттис #небензя
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