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В Топливном союзе России объяснили, почему цены на бензин бьют рекорды
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    В Топливном союзе России объяснили, почему цены на бензин бьют рекорды

    12:07  14 Ноября 2017
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    В Топливном союзе России объяснили, почему цены на бензин бьют рекорды

    Москва, 14 ноября. Цены на бензин в России достигли рекорда. При этом подобные показатели оказались нехарактерны для сезонного российского рынка. Ситуацию прокомментировал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, объяснив, с чем связаны причины подорожания.

    По его мнению, рекордный рост оптовых цен в России связан с инфляцией и ростом налогов, а не с остановкой одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе на прошлой неделе. 

    По словам эксперта, остановка на заводе повлияла «сиюминутно», но стратегически главное другое. 

    «Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — объяснил он в комментарии RT.

    Кроме того, Аркуша указал и на резкий рост мировых цен на нефть. Обычно из-за него курс рубля, однако в этом году этого не произошло, добавил он. 

    «К сожалению, рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не даёт возможность снизить розничные цены. В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля», — резюмировал глава РТС.

    Напомним, о рекордно высоких ценах на бензин в России во вторник сообщила газета «Коммерсантъ».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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