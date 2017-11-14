Кутиков прокомментировал историю с «увольнением» Державина из «Машины времени»

Москва, 14 ноября. Вокалист и бас-гитарист рок-группы «Машина Времени» Александр Кутиков опроверг информацию об увольнении из коллектива клавишника Андрея Державина.

«Мы недавно вернулись из Таллина, где выступали с концертом все вместе, — ответил музыкант на соответствующий вопрос ведущих в эфире радиостанции «Наше Радио». — Все замечательно».

Кутиков также назвал слухами информацию о расколе в группе из-за позиции по принадлежности Крыма.

По его словам, Державин не едет в гастрольный тур по Украине с группой «Машина времени» по собственной инициативе.

«Почему он не едет, это вопрос уже к нему, а не к нам», — отметил музыкант.

Ранее сам лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич резко отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы уволил из музыкального коллектива Державина из-за его позиции по Крыму.