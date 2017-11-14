Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ заявило, что США имитируют борьбу с терроризмом в Сирии
Общество
Кутиков прокомментировал историю с «увольнением» Державина из «Машины времени»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кутиков прокомментировал историю с «увольнением» Державина из «Машины времени»

    12:26  14 Ноября 2017
    49

    Кутиков прокомментировал историю с «увольнением» Державина из «Машины времени»

    Москва, 14 ноября. Вокалист и бас-гитарист рок-группы «Машина Времени» Александр Кутиков опроверг информацию об увольнении из коллектива клавишника Андрея Державина.

    «Мы недавно вернулись из Таллина, где выступали с концертом все вместе,  — ответил музыкант на соответствующий вопрос ведущих в эфире радиостанции «Наше Радио». — Все замечательно».

    Кутиков также назвал слухами информацию о расколе в группе из-за позиции по принадлежности Крыма.

    По его словам, Державин не едет в гастрольный тур по Украине с группой «Машина времени» по собственной инициативе.

    «Почему он не едет, это вопрос уже к нему, а не к нам», — отметил музыкант.

    Ранее сам лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич резко отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы уволил из музыкального коллектива Державина из-за его позиции по Крыму.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #макаревич #державин #машина времени #кутиков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        30
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        666
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1266
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        712