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Новости Сирии
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Украинская диаспора попросила Канаду возглавить миротворческую миссию в Донбассе
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    Украинская диаспора попросила Канаду возглавить миротворческую миссию в Донбассе

    12:10  14 Ноября 2017
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    Украинская диаспора попросила Канаду возглавить миротворческую миссию в Донбассе

    Оттава, 14 ноября. Украинская диаспора в Канаде просит канадские власти возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе. Об этом заявил глава Конгресса украинцев Канады Павел Грод в интервью изданию The Hill Times. 

    По его словам, Оттаве следует прибегнуть к собственному опыту и объявить о готовности отправить миротворцев на юго-восток Украины.

    «Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине», — отметил Грод. 

    По его мнению, канадским властям надо оперативно определить масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии в указанном регионе.

    Он также выразил уверенность в том, что присутствие канадских военных на Украине позволяет канадскому руководству «начать делать это немедленно». 

    Украинская диаспора попросила Канаду возглавить миротворческую миссию в Донбассе

    Ранее помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сделали совместное заявление по Донбассу. 

    Автор: Дана Балан
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    #донбасс #украина #канада #миротворцы оон
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