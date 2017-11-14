Украинская диаспора попросила Канаду возглавить миротворческую миссию в Донбассе

Оттава, 14 ноября. Украинская диаспора в Канаде просит канадские власти возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе. Об этом заявил глава Конгресса украинцев Канады Павел Грод в интервью изданию The Hill Times.

По его словам, Оттаве следует прибегнуть к собственному опыту и объявить о готовности отправить миротворцев на юго-восток Украины.

«Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине», — отметил Грод.

По его мнению, канадским властям надо оперативно определить масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии в указанном регионе.

Он также выразил уверенность в том, что присутствие канадских военных на Украине позволяет канадскому руководству «начать делать это немедленно».

Ранее помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сделали совместное заявление по Донбассу.