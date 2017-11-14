Родители смертельно больной девочки в США устроили ей трогательную «свадьбу»

Нью-Йорк, 14 ноября. В США родители смертельно больной 5-летней девочке устроили для нее свадебную фотосессию.

Как стало известно, малышка родилась с врожденным сердечным дефектом — с самого рождения она лежит в больнице. Врачи заявили, что девочка протянет в лучшем случае до двух лет, однако она до сих пор продолжает бороться за свою жизнь.

Сейчас маленькая американка готовится к очередной операции на сердце. Перед процедурой девочка попросила маму исполнить ее заветную мечту: устроить «свадьбу» с лучшим другом Хантером. По словам матери, дети познакомились, когда им было по три года, после чего стали неразлучными.

Женщина попросила родителей мальчика дать разрешение на проведение свадебной фотосессии. К счастью, они вошли в ситуацию и не стали отказывать. Фотографии получились трогательными и красивыми, передает «Ридус».