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Родители смертельно больной девочки в США устроили ей трогательную «свадьбу»
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    Родители смертельно больной девочки в США устроили ей трогательную «свадьбу»

    12:11  14 Ноября 2017
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    Родители смертельно больной девочки в США устроили ей трогательную «свадьбу»

    Нью-Йорк, 14 ноября. В США родители смертельно больной 5-летней девочке устроили для нее свадебную фотосессию.

    Как стало известно, малышка родилась с врожденным сердечным дефектом — с самого рождения она лежит в больнице. Врачи заявили, что девочка протянет в лучшем случае до двух лет, однако она до сих пор продолжает бороться за свою жизнь.

    Сейчас маленькая американка готовится к очередной операции на сердце. Перед процедурой девочка попросила маму исполнить ее заветную мечту: устроить «свадьбу» с лучшим другом Хантером. По словам матери, дети познакомились, когда им было по три года, после чего стали неразлучными.

    Женщина попросила родителей мальчика дать разрешение на проведение свадебной фотосессии. К счастью, они вошли в ситуацию и не стали отказывать. Фотографии получились трогательными и красивыми, передает «Ридус».

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #ребенок #свадьба #болезнь
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