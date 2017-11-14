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Новости Сирии
Минобороны РФ заявило, что США имитируют борьбу с терроризмом в Сирии
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Ракка: боевики ИГ, женщины и дети покидали город в поясах смертников
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    Ракка: боевики ИГ, женщины и дети покидали город в поясах смертников

    12:44  14 Ноября 2017
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    Ракка: боевики ИГ, женщины и дети покидали город в поясах смертников

    Ракка, 14 ноября. Британская компания ВВС сообщила, что проамериканские курды помогли боевикам «Исламского государства»1 эвакуироваться из Ракки.

    По данным британских журналистов курды из состава вооруженного альянса «Сирийские демократические силы», которые действует при поддержке международной коалиции во главе с США, предоставили боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) грузовики для эвакуации.

    Водители грузовиков изначально не знали, что им придется вывозить из Ракки террористов. На месте сбора их встретили боевики с членами своих семей. На всех, включая женщин и детей, были надеты пояса смертников. Исламисты были готовы взорвать всю колонну в случае невыполнения секретного соглашения с курдами. За три дня грузовики вывезли из Ракки 250 игиловцев, около 3,5 тысячи членов их семей, а также тонны оружия и боеприпасов, пишет источник.

    Ракка: боевики ИГ, женщины и дети покидали город в поясах смертников

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #курды #ракка
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