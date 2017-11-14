Ракка: боевики ИГ, женщины и дети покидали город в поясах смертников

Ракка, 14 ноября. Британская компания ВВС сообщила, что проамериканские курды помогли боевикам «Исламского государства»1 эвакуироваться из Ракки.

По данным британских журналистов курды из состава вооруженного альянса «Сирийские демократические силы», которые действует при поддержке международной коалиции во главе с США, предоставили боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) грузовики для эвакуации.

Водители грузовиков изначально не знали, что им придется вывозить из Ракки террористов. На месте сбора их встретили боевики с членами своих семей. На всех, включая женщин и детей, были надеты пояса смертников. Исламисты были готовы взорвать всю колонну в случае невыполнения секретного соглашения с курдами. За три дня грузовики вывезли из Ракки 250 игиловцев, около 3,5 тысячи членов их семей, а также тонны оружия и боеприпасов, пишет источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.