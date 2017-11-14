Сирия возвращает Дейр эз-Зор к жизни: корреспондент ФАН прислал видео с левого побережья Евфрата

В освобожденные районы провинции Дейр эз-Зор постепенно возвращается мирная жизнь. В ходе масштабной военной операции ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) от террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) были зачищены административный центр провинции и обширные территории к западу от Евфрата. Боевые действия также разворачивались и на восточном побережье реки, где в ходе противостояния был отбит район к юго-западу от столицы региона. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил данную часть сирийской провинции Дейр эз-Зор и прислал в нашу редакцию эксклюзивные кадры из этих мест.

Наш репортер двигался вдоль Евфрата с юга на север — через прибрежные населенные пункты Хашам, Мазлум, Маррат и Хатла. Этот район, как и почти вся остальная часть провинции, несколько лет подряд находился в оккупации боевиков ИГИЛ1. Несомненно, следы пребывания террористов еще по-прежнему остаются. Корреспондент ФАН снял на видео жилые кварталы поселений, которые время от времени подвергались обстрелам со стороны исламистов. Таким образом, боевики могли держать мирное население в страхе, чтобы не допустить побегов с подконтрольных им территорий, поскольку местные граждане всегда использовались ими как расходный материал — в качестве живого щита. Сейчас, как можно заметить на видео, в этом районе еще очень мало людей, так как многие жители, которым удалось эвакуироваться, пока не успели вернуться. Тем не менее, передает наш репортер, процесс уже начался, и с каждым днем в свои дома возвращаются все больше людей.

На бетонных плитах и зданиях по-прежнему можно заметить черные метки «Исламского государства» — флаги и другую символику так называемого «халифата». К счастью, теперь это всего лишь следы былого присутствия террористов в этом районе. Сейчас сюда, как и в другие освобожденные регионы, начинает понемногу возвращаться нормальная жизнь.

Это стало возможным во многом благодаря российской стороне. После разблокирования авиабазы на юге от Дейр эз-Зора подразделения правительственных войск при помощи ВКС РФ смогли выйти к берегу Евфрату и затем высадиться на левом побережье реки, перейдя через переправу, которая была доставлена и налажена российскими специалистами.

Однако не все жители восточной части Дейр эз-Зора, избавившись от произвола боевиков ИГ1, смогли наконец вздохнуть с облегчением. На левом берегу действуют не только и даже не столько правительственные силы САР, сколько курдские подразделения Сирийских демократических сил (SDF), которые вышли на Дейр эз-Зор со стороны Хасаки под командованием коалиции США в начале осени и заняли обширные территории на востоке провинции. Тем не менее курды стали не освободителями, а фактически новыми захватчиками. В этом регионе, где проживает преимущественно арабо-суннитское население, они пытаются силой насаждать свои порядки, из-за чего теперь вновь обостряются давние межэтнические конфликты.

Так, с самого начала операции SDF и Соединенных Штатов местные новостные ресурсы неоднократно сообщали о том, что продвижение курдских отрядов по территории Дейр эз-Зора сопровождается большими жертвами среди арабов. Twitter-канал (@jacksanders1965), например, передавал, что бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) разрушают арабские поселки, устраивая самые настоящие «этнические чистки».

Таким образом, несмотря на то, что тот момент, когда «Исламское государства» будет наконец полностью уничтожено на территории Сирии, уже очень близок, в провинцию Дейр эз-Зор, южная часть которой сейчас остается последним пристанищем террористов, мирная жизнь, вполне возможно, вернется еще не скоро.

1 Организация запрещена на территории РФ.