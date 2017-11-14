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Ирак: плотины в Мосуле и Дарбандихане не выдержат еще одного землетрясения
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    Ирак: плотины в Мосуле и Дарбандихане не выдержат еще одного землетрясения

    11:50  14 Ноября 2017
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    Ирак: плотины в Мосуле и Дарбандихане не выдержат еще одного землетрясения

    Эрбиль, 14 ноября. Сельскохозяйственный комитет парламента курдской автономии предупредил об опасности, связанной с новыми землетрясениями.

    Представитель комитета Аббас Газали заявил, что Мосульская и Дарбандиханская плотины на севере Ирака не выдержат еще одного землетрясения. В первой из них в результате землетрясения появился ряд трещин в верхней части. Мосульская плотина также находится в плачевном состоянии.

    Разрушение этих важных объектов, отметил Газали, приведет к гуманитарному кризису в Курдистане и Ираке. Проблема была рассмотрена на совещании Верховного национального комитета Ирака по водным ресурсам. Члены комитета пришли к выводу, что никакой опасности для плотин нет. Премьер-министр страны Хейдар аль-Абади дал указание продолжать мониторинг состояния данных объектов.

    Ирак: плотины в Мосуле и Дарбандихане не выдержат еще одного землетрясения

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #мосул #ирак #землетрясение #плотины
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