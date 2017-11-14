Железняк: Переговоры Путина и Эрдогана очень важны для урегулирования в Сирии

Москва, 14 ноября. Одним из важнейших направлений взаимодействия России и Турции является урегулирование ситуации в Сирии. Об этом по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана заявил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

«Единодушная поддержка со стороны Турции и Ирана необходима для успешной реализации крайне сложного процесса восстановления общественного консенсуса в освобожденной от террористов Сирии», — отметил парламентарий.

Железняк также добавил, что каждая новая встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана демонстрирует политическую ответственность лидеров России и Турции, делающих все возможное для выстраивания продуктивного диалога между государствами.

Член комитета по международным делам Госдумы отметил, что благодаря этим встречам открываются новые перспективы сотрудничества России и Турции в таких областях, как оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, торговля, инвестиционно-банковская сфера, туризм и многих других.

При этом, отметил Железняк, положительная динамика российско-турецких отношений развивается на фоне попыток Запада «вбить в них клин».

Отметим, ранее сообщалось, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи продолжались четыре часа.