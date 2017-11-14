Украинский Дикий Запад: экономист рассказал о «мертворожденных» реформах Киева

Киев, 14 ноября. Пять украинских президентов в едином «танце круговой поруки» сумели своими реформаторскими инициативами довести Украину до экономической и социальной катастрофы, вернув страну в состояние начала 1990-х годов. В настоящее время даже аудитория украинских политических реформаторов признает, что единственное, что может позволить превратить Украину в «страну-стартап», это «привычка выживать в условиях постоянных перемен».

В настоящее время Украина погрузилась в состояние «Дикого Запада», где каждый сам за себя, а балом правят «базовые инстинкты, подавленные недолгим экономическим процветанием в середине прошлого десятилетия», уверен преподаватель Эдинбургской бизнес-школы в Киеве Иван Компан.

«Все эти реформы выглядят мертворожденными, в лучшем случае, недоношенными», — утверждает экономист в своей статье в «Новом времени», четко называя основные причины провала реформ.

Во-первых, подчеркивает Компан, никто не решится на настоящие реформы за полтора года до выборов на Украине, результат которых никто не в состоянии предугадать — никто из политиков не сможет в таких условиях решиться на непопулярные реформы.

«Во-вторых, кто будет эти реформы внедрять?! — восклицает Компан. — Образованных профессионалов с прогрессивными взглядами можно по пальцам пересчитать, энтузиазм у многих на исходе, а у большинства «борцов» из достоинств – только cамореклама и честность. Честность – это замечательно, но, к сожалению, отсутствие профессионализма она не компенсирует».

А самое главное — у Киева просто нет денег на реформы. Спонсоры уже устали от Украины, «сыты пустопорожними обещаниями» и «по предоплате работать больше не хотят».

Рецепт для жизни в таких условиях Компан предлагает простой: «Жизнь на «Диком Западе» предполагает, что каждый рассчитывает только сам на себя». Тем более, что украинцы уже не верят, что «танец круговой поруки» в украинской власти когда-нибудь разомкнется.