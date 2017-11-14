Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ заявило, что США имитируют борьбу с терроризмом в Сирии
Украина
Украинский Дикий Запад: экономист рассказал о «мертворожденных» реформах Киева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский Дикий Запад: экономист рассказал о «мертворожденных» реформах Киева

    12:17  14 Ноября 2017
    150

    Украинский Дикий Запад: экономист рассказал о «мертворожденных» реформах Киева

    Киев, 14 ноября. Пять украинских президентов в едином «танце круговой поруки» сумели своими реформаторскими инициативами довести Украину до экономической и социальной катастрофы, вернув страну в состояние начала 1990-х годов. В настоящее время даже аудитория украинских политических реформаторов признает, что единственное, что может позволить превратить Украину в «страну-стартап», это «привычка выживать в условиях постоянных перемен».

    В настоящее время Украина погрузилась в состояние «Дикого Запада», где каждый сам за себя, а балом правят «базовые инстинкты, подавленные недолгим экономическим процветанием в середине прошлого десятилетия», уверен преподаватель Эдинбургской бизнес-школы в Киеве Иван Компан.

    «Все эти реформы выглядят мертворожденными, в лучшем случае, недоношенными», — утверждает экономист в своей статье в «Новом времени», четко называя основные причины провала реформ.

    Украинский Дикий Запад: экономист рассказал о «мертворожденных» реформах Киева

    Во-первых, подчеркивает Компан, никто не решится на настоящие реформы за полтора года до выборов на Украине, результат которых никто не в состоянии предугадать — никто из политиков не сможет в таких условиях решиться на непопулярные реформы. 

    «Во-вторых, кто будет эти реформы внедрять?! — восклицает Компан. — Образованных профессионалов с прогрессивными взглядами можно по пальцам пересчитать, энтузиазм у многих на исходе, а у большинства «борцов» из достоинств – только cамореклама и честность. Честность – это замечательно, но, к сожалению, отсутствие профессионализма она не компенсирует».

    А самое главное — у Киева просто нет денег на реформы. Спонсоры уже устали от Украины, «сыты пустопорожними обещаниями» и «по предоплате работать больше не хотят».

    Рецепт для жизни в таких условиях Компан предлагает простой: «Жизнь на «Диком Западе» предполагает, что каждый рассчитывает только сам на себя». Тем более, что украинцы уже не верят, что «танец круговой поруки» в украинской власти когда-нибудь разомкнется.

    Украинский Дикий Запад: экономист рассказал о «мертворожденных» реформах Киева

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        30
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        666
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1266
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        712