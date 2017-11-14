ЦИК РФ и Минобрнауки займутся повышением правовой культуры студентов к выборам-2018

Москва, 14 ноября. Минобрнауки, Центризбирком и Российский союз молодежи заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения правовой культуры молодых избирателей, сообщается на сайте ЦИК.

Документ уже подписали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава Минобрнауки Ольга Васильева и председатель общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий.

«Соглашение направлено на укрепление взаимодействия с целью повышения правовой культуры молодых избирателей, уровня их осведомленности в области избирательного права и избирательного процесса», — отмечается в сообщении.

По словам Васильевой, в документе упоминается о проведении всеобщих студенческих выборов, нацеленных на развитие у студента умения делать осознанный выбор, а также формировании чувств соучастия к судьбе своего колледжа или вуза.

Красноруцкий также добавил, что с 2006 года его организация занимается темой студенческого самоуправления. С 2014 года была запущена технология всеобщих студенческих выборов.

Напомним, что в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы.