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ЦИК РФ и Минобрнауки займутся повышением правовой культуры студентов к выборам-2018
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    ЦИК РФ и Минобрнауки займутся повышением правовой культуры студентов к выборам-2018

    11:50  14 Ноября 2017
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    ЦИК РФ и Минобрнауки займутся повышением правовой культуры студентов к выборам-2018

    Москва, 14 ноября. Минобрнауки, Центризбирком и Российский союз молодежи заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения правовой культуры молодых избирателей, сообщается на сайте ЦИК.

    Документ уже подписали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава Минобрнауки Ольга Васильева и председатель общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий.

    «Соглашение направлено на укрепление взаимодействия с целью повышения правовой культуры молодых избирателей, уровня их осведомленности в области избирательного права и избирательного процесса», — отмечается в сообщении.

    По словам Васильевой, в документе упоминается о проведении всеобщих студенческих выборов, нацеленных на развитие у студента умения делать осознанный выбор, а также формировании чувств соучастия к судьбе своего колледжа или вуза.

    Красноруцкий также добавил, что с 2006 года его организация занимается темой студенческого самоуправления. С 2014 года была запущена технология всеобщих студенческих выборов.

    Напомним, что в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #цик #студент #выборы-2018
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