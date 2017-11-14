«Проект Украина будет закрыт»: США используют Порошенко и Яценюка для ликвидации страны

Киев, 14 ноября. США разрушили слияние «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», чтобы иметь больше влияния на Украину, заявил продюсер телеканала «1+1» Александр Дубинский. Ключевая цель американцев — покупка земель сельхозназначения, после чего «проект Украина будет закрыт», резюмировал журналист.

Креативный продюсер телеканала «1+1», принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, Александр Дубинский считает, что США создали «лояльное договороспособное поле» среди «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Это произошло благодаря задержанию НАБУ сына главы МВД Арсена Авакова.

«Ребята в Штатах хотят максимального влияния на украинскую политику и хотят добиваться максимальных уступок, максимальных действий в интересах США со стороны украинских политиков», — комментирует журналист в своем видеоблоге.

Он отмечает, что расследование НАБУ против Александра Авакова необходимо для того, чтобы предотвратить слияние двух сильных украинских коалиций.

«… задержание сына Авакова существует только для того, чтобы этого объединения не произошло и Арсений Петрович Яценюк мог заявить себя как кандидат в президенты Украины», — подчеркивает Дубинский.

В связи с этим до выборов президента Украины обе партии становятся конкурентами, Вашингтон будет с ними работать. Однако главной целью Вашингтона является ликвидация Украины как государства — покупка черноземов крупнейшими американскими корпорациями.

«Что хочет США, я уже говорил — они уже построили здесь могильник для ядерных отходов, ну и ключевая их цель — это земли сельхозназначения, их покупка в интересах корпораций Ротшильда. Проект Украина после этого можно считать закрытым», — сказал продюсер украинского телеканала.

Дубинский считает, что Петр Порошенко и Арсений Яценюк ведут антиукраинскую политику, их интересует только личное обогащение. Он отмечает, что любой альтернативный кандидат столкнется с противодействием со стороны подконтрольной США НАБУ и пропрезидентской Генпрокуратуре.