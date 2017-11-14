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Украина
«Проект Украина будет закрыт»: США используют Порошенко и Яценюка для ликвидации страны
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    «Проект Украина будет закрыт»: США используют Порошенко и Яценюка для ликвидации страны

    12:11  14 Ноября 2017
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    «Проект Украина» закрыт: США используют Порошенко и Яценюка для ликвидации страны

    Киев, 14 ноября. США разрушили слияние «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», чтобы иметь больше влияния на Украину, заявил продюсер телеканала «1+1» Александр Дубинский. Ключевая цель американцев — покупка земель сельхозназначения, после чего «проект Украина будет закрыт», резюмировал журналист.

    Креативный продюсер телеканала «1+1», принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, Александр Дубинский считает, что США создали «лояльное договороспособное поле» среди «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Это произошло благодаря задержанию НАБУ сына главы МВД Арсена Авакова.  

    «Ребята в Штатах хотят максимального влияния на украинскую политику и хотят добиваться максимальных уступок, максимальных действий в интересах США со стороны украинских политиков», — комментирует журналист в своем видеоблоге. 

    Он отмечает, что расследование НАБУ против Александра Авакова необходимо для того, чтобы предотвратить слияние двух сильных украинских коалиций. 

    «Проект Украина» закрыт: США используют Порошенко и Яценюка для ликвидации страны

    «… задержание сына Авакова существует только для того, чтобы этого объединения не произошло и Арсений Петрович Яценюк мог заявить себя как кандидат в президенты Украины», — подчеркивает Дубинский.

    В связи с этим до выборов президента Украины обе партии становятся конкурентами, Вашингтон будет с ними работать. Однако главной целью Вашингтона является ликвидация Украины как государства — покупка черноземов крупнейшими американскими корпорациями. 

    «Что хочет США, я уже говорил — они уже построили здесь могильник для ядерных отходов, ну и ключевая их цель — это земли сельхозназначения, их покупка в интересах корпораций Ротшильда. Проект Украина после этого можно считать закрытым», — сказал продюсер украинского телеканала.

    Дубинский считает, что Петр Порошенко и Арсений Яценюк ведут антиукраинскую политику, их интересует только личное обогащение. Он отмечает, что любой альтернативный кандидат столкнется с противодействием со стороны подконтрольной США НАБУ и пропрезидентской Генпрокуратуре. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #украина #порошенко #яценюк
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