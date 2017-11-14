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Новости Сирии
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Украина при поддержке США готовит информационную атаку на Крым — эксперт
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    Украина при поддержке США готовит информационную атаку на Крым — эксперт

    11:50  14 Ноября 2017
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    Украина при поддержке США готовит информационную атаку на Крым — эксперт

    Киев, 14 ноября. Информационное наступление на Крым, которое готовят украинские власти при активной поддержке американских кураторов, станет серьезным испытанием для жителей российского полуострова. Об этом заявила эксперт Института национальной стратегии Раиса Сулейманова.

    По ее словам киевские пропагандисты при поддержке своих американских кураторов попытаются настроить крымчан против российской власти.

    «Для этого они сделали выбор в пользу блогеров, которые зачастую оперируют не проверенной информацией, а слухами и собственным мнением. В России в этом время стартует предвыборная гонка, и здесь появляются оппозиционные политики, которые предъявляют свои претензии», — отметила она. 

    Украина при поддержке США готовит информационную атаку на Крым — эксперт

    Эксперт подчеркнула, что оппозиционные силы стараются не затрагивать тему Крыма, потому что понимают, что большинство жителей полуострова поддерживают нынешнюю власть, пишет «Московский комсомолец»

    Как отметил политолог Михаил Белый, активно будут использоваться лживые публикации, также будут часто выступать лжеэксперты, которым заплатили.

    «При достаточном финансировании новое информационное наступление на Крым станет серьезным испытанием. Однако я нисколько не сомневаюсь, что крымчане достойно его пройдут», — уверен эксперт. 

    Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав России по результатам референдума, на котором более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #украина #крым #информационная война #выборы-2018
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