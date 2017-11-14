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Ракка: курды SDF обеспечили отход 250 боевикам ИГ
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    Ракка: курды SDF обеспечили отход 250 боевикам ИГ

    11:38  14 Ноября 2017
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    Ракка: курды SDF обеспечили отход 250 боевикам ИГ

    Ракка, 14 ноября. Британская телерадиокорпорация BBC сообщила, что проамериканские курды из состава «Сирийских демократических сил» обеспечили безопасный выход 250 террористам из города Ракка.

    Британские журналисты заявили, что в рамках тайного соглашения международная коалиция во главе с США и подконтрольные американцам курдские отряды обеспечили сотням боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) безопасный выход из Ракки.

    Один из водителей грузовиков, обеспечивавший эвакуацию, рассказал, что получил прямой приказ от командования оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» на «очередную работу», однако им пришлось вывозить террористов. Грузовики везли членов семей боевиков, тонны оружия и боеприпасов. Работы заняли три дня.

    Отмечается, что западная коалиция активно содействовала эвакуации игиловцев из города Дейр-эз-Зор.

    Ракка: курды SDF обеспечили отход 250 боевикам ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #курды #ракка
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