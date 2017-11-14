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Общество
Сферу применения материнского капитала в России могут расширить
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    Сферу применения материнского капитала в России могут расширить

    11:36  14 Ноября 2017
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    Сферу применения материнского капитала в России могут расширить

    Москва, 14 ноября. Общероссийский народный фронт (ОНФ) разрабатывает предложения, которые позволят расширить сферу применения материнского капитала.

    С 1 января 2016 года средства по материнскому сертификату разрешено использовать на покупку товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

    Как пишет RT, авторы инициативы из ОНФ провели опрос семей с детьми-инвалидами в 32 регионах страны, который выявил, что в перечень товаров и услуг, на которые можно направить материнский капитал, нужно добавить необходимые для реабилитации детей с ограниченными возможностями автомобиль, услуги логопедов, психологов и дефектологов, реабилитационные тренажеры.

    «Например, автомобиль необходим для доставки детей в образовательные, реабилитационные организации, в учреждения здравоохранения. Но в этом случае нужно продумать механизм, чтобы автомобиль использовался именно для нужд ребенка», — объясняет член ОНФ, зампред координационного совета НКО по делам детей-инвалидов при комиссии по соцполитике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Елена Клочко.

    По данным ОНФ, сегодня воспользоваться маткапиталом для получения реабилитационных товаров и услуг для детей-инвалидов могут три из 381 семьи (0,7%), так как индивидуальная программа реабилитации или адаптации ребенка-инвалида не включает в себя необходимые товары и услуги.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #материнский капитал #закон #инвалиды
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