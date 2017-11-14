Украинского губернатора заподозрили в подражании Кадырову

Киев, 14 ноября. На Украине заподозрили губернатора Николаевской области Алексея Савченко в подражании главе Чечни Рамзану Кадырову.

Украинские журналисты обратили внимание, что глава Николаевской области удивительно похож на Кадырова. Они отметили, что губернатор копирует не только внешность главы Чечни, но и манеры поведения, и даже поступки.

Известный украинский ведущий Майкл Щур сопоставил двух политиков, отметив объединяющие их иногда детали.

«Вот Кадыров в синей рубашке и Савченко в синей рубашке такого же кроя, — цитирует Щура «Дни.ру». — Вот Кадыров в черной рубашке и Савченко в черной рубашке. Кадыров в белой и Савченко в белой. Кадыров в голубой и Савченко – тоже».

Кроме того, ведущий вспомнил, что обоим лидерам подарили IPhone X. Еще более любопытным фактом оказалось то, что Савченко вслед за Кадыровым решил устроить конкурс, чтобы переподарить победителю модный дорогостоящий гаджет. Правда, Кадыров предложил участникам акции сочинить стихотворение про президента страны Владимира Путина, а его «украинский двойник» — о Николаевской области.