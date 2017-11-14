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Новый вирус атаковал компьютеры через документы Word
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    Новый вирус атаковал компьютеры через документы Word

    11:33  14 Ноября 2017
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    Новый вирус атаковал компьютеры через документы Word

    Москва, 14 ноября. Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, способный заразить любое устройство без макросов.

    Как стало известно, хакеры используют механизм  Dynamic Data Exchange (DDE), который позволяет использовать файлы Word для того, чтобы выполнить код, скрытый в другом файле.

    Схема проста: пользователь открывает документ, файл подключается к удаленному серверу, а затем устанавливает на компьютер первую часть вируса. При этом никакие защитные программы не срабатывают.

    После широкого распространения новости о новой возможности взлома, компания Microsoft опубликовала данные о том, как пользователям Office защититься от атак хакеров.

    Самый простой способ избежать опасности — быть максимально осторожными с сообщениями, который всплывают при открытии документа в программе.

    Загрузка вируса обычно начинается после того, как пользователь два раза ответит «Да».

    Отмечается, что продвинутые пользователи ПК могут самостоятельно изменить настройки в реестре Windows и отключить автоматическое обновление данных файла, передает «Политэксперт».

    Автор: Дима Оленин
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    #microsoft #вирус #хакер
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