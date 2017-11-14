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Поезд метро насмерть сбил человека в Москве
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    Поезд метро насмерть сбил человека в Москве

    11:32  14 Ноября 2017
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    Поезд метро насмерть сбил человека в Москве

    Москва, 14 ноября. Поезд московского метрополитена сбил сегодня человека на станции метро «Речной вокзал». Пострадавший погиб.

    Как сообщили в УВД на московском метрополитене, мужчина 1966 года рождения случайно упал на рельсы на станции Замоскворецкой линии московского метрополитена. После того, как сотрудники метрополитена отключили напряжение на рельсах, медики смогли поднять тело погибшего с путей и констатировать его смерть.

    «По предварительным данным, причиной смерти стала поездная травма, несовместимая с жизнью», — сообщил «Ридус» начальник пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

    Поезд метро насмерть сбил человека в Москве

    Он отметил, что инцидент с гибелью пассажира не повлиял на движение других поездов метро. Сотрудники полиции опросили всех свидетелей происшествия, будет проанализирована видеозапись происшествия. В УВД на метрополитене подчеркнули, что все службы метро сработали оперативно.

    Автор: Валентин Меликов
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