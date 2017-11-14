На защите детей: РКН против биоидентификации несовершеннолетних

В Российской Федерации следует исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних. С таким заявлением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Защита персональных данных

«Сегодня уже некоторые производители настроены серьезно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — рассказал Жаров, выступая на конференции «Защита персональных данных».

Отметим, что в настоящий момент на территории Российской Федерации обсуждается внедрение биометрической идентификации, например, при оказании банковских услуг. Для удаленной идентификации клиентов банков планируется задействовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде.

Конкретно на базе этой системы планируется создание единой биометрической базы. Она уже получила поддержку депутатов — Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Разумная мера

Аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова.

«Данная мера представляется разумной. Как бы взросло ни выглядели современные подростки, как бы они ни «перерастали» уже в возрасте 13-15 лет своих родителей, как бы они ни были подкованы в области современных компьютерных технологий, как бы они ни учились в школе, но по части знания жизни, людей и обстоятельств окружающего мира это далеко еще не опытные взрослые. Они — не сформировавшиеся в полном объеме личности. Они не могут на 100% адекватно оценить возможные последствия своей биометрической идентификации, тем более, что это и не всякий взрослый оценить в состоянии», — пояснил Владимир Соловейчик.

Поэтому, отметил эксперт, стоит поддержать предложения руководителя Роскомнадзора. Они направлены на обеспечение безопасности несовершеннолетних граждан нашей страны и защиту интересов их родных и близких, родителей, опекунов, иных законных представителей подростков.