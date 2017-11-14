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Замглавы МИД Ирана приедет в Москву для переговоров по Сирии
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    Замглавы МИД Ирана приедет в Москву для переговоров по Сирии

    11:42  14 Ноября 2017
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    Замглавы МИД Ирана приедет в Москву для переговоров по Сирии

    Москва, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари в ближайшее время прилетит в Москву для переговоров по Сирии, сообщил источник в министерстве иностранных дел России.

    Иранские СМИ сообщили о визите Ансари 14 ноября в Москву. По их информации, замглавы МИД страны обсудит в России региональное сотрудничество между двумя странами.

    «Он приезжает по сирийским делам», — добавил источник в министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

    Напомним, Ансари возглавляет иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.

    Замглавы МИД Ирана приедет в Москву для переговоров по Сирии

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в настоящее время точная дата, когда состоится Конгресс сирийского национального диалога, не определена. Предполагалось, что он будет действовать параллельно с межсирийскими переговорами в Женеве и Астане.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #мид рф #астана #ансари #мид ирана
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