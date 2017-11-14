Замглавы МИД Ирана приедет в Москву для переговоров по Сирии

Москва, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари в ближайшее время прилетит в Москву для переговоров по Сирии, сообщил источник в министерстве иностранных дел России.

Иранские СМИ сообщили о визите Ансари 14 ноября в Москву. По их информации, замглавы МИД страны обсудит в России региональное сотрудничество между двумя странами.

«Он приезжает по сирийским делам», — добавил источник в министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

Напомним, Ансари возглавляет иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в настоящее время точная дата, когда состоится Конгресс сирийского национального диалога, не определена. Предполагалось, что он будет действовать параллельно с межсирийскими переговорами в Женеве и Астане.