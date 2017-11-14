Сирия, 14 ноября. Два главаря ИГ1 были уничтожены в результате боевых вылетов ВКС РФ и ВВС САР в провинции Дейр эз-Зор. Новые взрывы прогремели в городе Ракка. «Ан-Нусра»*** несет потери в живой силе в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили двух главарей ИГ в предместьях города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; оказывают поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками в районе Восточной Гуты Дамаска; наносят авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в южной части Алеппо; обнаружили склад с оружием в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: понесло потери в окрестностях города Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА на юго-западе провинции Дамаск; продолжает столкновения с «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» на западе Алеппо; обстреляла жилые районы города Сальхаб северо-западнее Хамы; лишилась нескольких боевиков в результате авиаударов ВКС РФ и ВВС САР на севере Хамы.

Курды: понесли потери в результате взрыва в городе Ракка.

Провинция Дамаск

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на северо-востоке Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Сообщается, что противники ведут взаимные обстрелы вблизи районов Джобар и Айн-Тарма, а также недалеко от населенного пункта Замалка.

Тем временем в юго-западной части региона возобновились бои между исламистами «Джебхат Ан-Нусры»1 и объединенными силами армии САР и проасадовских ополченцев-шиитов. Отмечаются бои в районе холмов Ад-Дахр Аль-Асвада и Таль Бардайя. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Алеппо

Не прекращаются столкновения между исламистской группировкой «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки» и антиправительственной коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам» на западе Алеппо. Агентство новостей Al Manar News передает, что лидеры враждующих формирований обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В настоящий момент бои разворачиваются в населенном пункте Кафр Наха, сообщает военный источник в сети Telegram (SRNN2011).

В южной части провинции вновь происходят вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками «Джебхат Ан-Нусры». Поддержку сирийским подразделениям оказывают ВВС Сирии, совершающие боевые вылеты в районе деревень Ар-Рамла и Сияль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в административном центре провинции было обнаружено хранилище оружия, ранее принадлежавшее «Исламскому государству». Среди найденного — большое количество танков и бронемашин, винтовок, пулеметов и боеприпасов.

Между тем авиация ВКС РФ и ВВС Сирии наносит авиаудары по военным объектам террористической группировки в предместьях стратегического города Абу-Кемаль. В результате боевых вылетов союзников обороне боевиков ИГ был нанесен значительный урон, передает новостное агентство Al Masdar News. Кроме того, ИГИЛовцы потеряли по меньшей мере двух своих главарей. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News.

Провинция Даръа

На линии разграничения сил Сирийской свободной армии (ССА) и террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством»1, продолжаются вооруженные столкновения. Как передают информагентства Al Manar News и Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR), боевики ССА противостоят террористам ИГИЛ1 недалеко от дамбы Ад-Джабилия на юго-западе Даръа. Противники ведут огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Провинция Идлиб

Впервые за пять лет гуманитарную помощь удалось доставить как в районы, находящиеся под контролем САА, так и на территории, оккупированные боевиками вдоль автомагистрали Алеппо — Хама, пролегающей через провинцию Идлиб. Это стало возможным благодаря недавнему соглашению о создании зоны деэскалации в регионе, заключенному в результате переговоров между представителями России, Ирана и Турции.

Стало известно, что за последнюю неделю турецкие пограничники застрелили пятерых человек, которые пытались пересечь сирийско-турецкую границу. Пока неясно, принадлежали ли убитые к числу мирного населения или исламистов вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Manar News сообщает о новых взрывах, прогремевших в административном центре провинции. Как минимум 13 гражданских лиц погибли в результате подрыва на мине в районе Ад-Дирайя недалеко от мечети Ас-Сафа. Другое взрывное устройство сработало в одном из соседних кварталов, что привело к гибели троих бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF). Напомним, об освобождении города было объявлено 17 октября, однако Ракка все еще не безопасна для проживания мирного населения. Кроме того, как сообщалось ранее, множество жилых зданий оккупированы курдами и используются в качестве складов под оружие или военных штабов.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС продолжает развивать наступление в северо-восточной части провинции Хама, атакуя позиции антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» вблизи границы между провинциями Хама и Идлиб. Напомним, накануне под контроль сил САР и Национальных сил обороны****** (NDF) перешел населенный пункт Дума. Более того, правительственные войска прорвали линию обороны боевиков в районе деревни Сарха Каблия. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, исламисты начали отступление. По меньшей мере пять радикалов были уничтожены, один из которых являлся лидером элитного подразделения коалиции.

Боевики, в свою очередь, открыли огонь по мирным районам города Сальхаб, расположенного к северо-западу от столицы провинции. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)