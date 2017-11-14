Курды в Ираке сообщили последние данные о жертвах землетрясения

Эрбиль, 14 ноября. Представители Регионального правительства Иракского Курдистана сообщили о семи погибших жителях и более чем 300 раненых.

По данным местных чиновников в районах Сулеймания и Дарбандихан в результате землетрясения, магнитуда которого в Курдистане достигла 7,3 балла, ранения получили более 300 жителей провинций. Семь человек погибли. Сотрудники здравоохранения в Дарбандихане сообщили о 50 госпитализированных жителях. Такое же количество людей поступило в больницы в Сулеймании.

По словам министра здравоохранения Рекаута Рашида всего в курдской автономии в больницы было доставлен 321 человек. Эпицентром землетрясения стал город Халабджа, которые расположен рядом с иранской границей.

В результате землетрясения пострадали Ирак и Иран, где погибло в общей сложности более 350 человек, пишет «UTRO.ru».