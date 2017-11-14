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«Ну и пожалуйста»: представитель Бондарчука отреагировала на включение режиссера в базу «Миротворца»
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    «Ну и пожалуйста»: представитель Бондарчука отреагировала на включение режиссера в базу «Миротворца»

    13:32  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:35  14 Ноября 2017
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    Ну и пожалуйста: Представитель Бондарчука отреагировала на попадание режиссера в базу «Миротворца»

    Известный российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Отмечается, что Бондарчука внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду». Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которые, по мнению авторов «Миротворца», являются «изменниками родины».

    «Ну и пожалуйста», — заявила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей PR-директор Бондарчука Анастасия Авраменко на просьбу прокомментировать инцидент.

    Кроме того, Авраменко сказала, что «понятия не имеет», в курсе ли сам Бондарчук, что оказался в базе.

    13 марта 2014 года на сайте Минкульта РФ было опубликовано обращение отечественных культурных деятелей в поддержку действий России и позиции президента РФ Владимира Путина относительно Крыма. Среди подписавшихся под обращением был в том числе и Федор Бондарчук.

    17 октября 2017 года в базу «Миротворца» попал известный ведущий и журналист Артем Шейнин. Сам Шейнин осмеял авторов сайта и заявил, что мечтает приехать в Крым на автомобиле по мосту.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Согласно результатам плебисцита, абсолютное большинство крымчан проголосовало за воссоединение с РФ.

     

    Автор: Михаил Блинов
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    #крым #политика #бондарчук
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