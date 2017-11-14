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Пожар у общежития в Сочи: один человек погиб, еще 15 пострадали
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    Пожар у общежития в Сочи: один человек погиб, еще 15 пострадали

    11:17  14 Ноября 2017
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    Пожар у общежития в Сочи: один человек погиб, еще 15 пострадали

    Сочи, 14 ноября. В пристройке к зданию общежития в Центральном районе Сочи произошел пожар. Как стало известно Федеральному агентству новостей, жертвой ЧП стала женщина.

    Пожар произошел на кровле пристройки к пятиэтажному зданию общежития на площади 200 кв. метров. По последним данным, 14 человек доставлены в больницу — из них два подростка, одному человеку помощь была оказана на месте.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Хабаровске жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #сочи
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