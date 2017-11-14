Эксперт рассказал о выгоде Турции от встречи Путина и Эрдогана

Москва, 14 ноября. В минувший понедельник состоялась встреча главы российского государства Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который прилетел в Москву обсудить целый ряд вопросов в разных сферах.

По словам директора Центра востоковедных исследований Владимира Аваткова, в течение последнего времени это не первый визит Эрдогана в Россию, что, вероятно, говорит, «о сложном и напряженном характере дискуссии».

По мнению эксперта, турецкому президенту крайне важно эту дискуссию довести до конца, потому что на фоне сплоченности его противников Анкаре необходимы победы, передает РИА Новости.

В ходе встречи лидеры России и Турции обсуждали и реализацию «Турецкого потока». В том случае, если проект завершится благополучно, то Турция получит прямые поставки российского газа, а российская сторона сможет существенно уменьшить издержки.

Как отметил сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, российские траты на данный проект составят шесть миллиардов долларов, но они полностью окупятся в течение пяти-семи лет.

«Дело в том, что общие ежегодные расходы на транспортировку 31,5 миллиарда кубометров газа по южному направлению с использованием «Турецкого потока» составят около 338 миллионов долларов», — отметил Марунич.

Путин и Эрдоган также обсудили другие вопросы, в числе которых безвизовый режим для граждан Турции и снятие оставшихся санкций на поставки сельскохозяйственной продукции.

Началась пресс-конференция Путина и Эрдогана, но возникли проблемы с параллельным переводом: за 30 секунд перешли на последовательный pic.twitter.com/1XxCopB6UK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2017

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