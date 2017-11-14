«Хезболла» провела похороны погибших бойцов сопротивления в долине Бекаа

Бейрут, 14 ноября. Лидеры ливанского движения сопротивления «Хезболла» почтили память бойцов, погибших в столкновениях с «Исламским государством»1 в Сирии.

Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» («Партия Аллаха») сообщило, что в церемонии приняли участие лидеры сопротивления. Похороны состоялись в долине Бекаа, которая считается одним из важнейших сельскохозяйственных районов Ливана.

Бойцы движения «Хезболла» принимают активное участие в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики на стороне правительственных сил САР. В данный момент наиболее ожесточенные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) происходят в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Также «Хезболла» сражается с «Джебхат ан-Нусрой1» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Голанских высот и в провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.