Федор Бондарчук попал в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду»

Киев, 14 ноября. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» вновь пополнил свою базу. На этот в нее внесли российского режиссера Федора Бондарчука.

Как следует из сообщения на сайте «Миротворца», режиссер оказался в базе за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией».

Напомним, ранее в базу данных «Миротворца» были внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

8 ноября депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери выступил с предложением заблокировать сайт. По его словам, он уже сам внесен в базу сайта после визита в Крым.

Политик с возмущением заметил, что работа такого сайта в XXI веке в демократической Европе невозможна: «Это возращение к временам нацизма».