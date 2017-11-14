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Новости Сирии
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Общество
Федор Бондарчук попал в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду»
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    Федор Бондарчук попал в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду»

    11:01  14 Ноября 2017
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    Федор Бондарчук попал в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду»

    Киев, 14 ноября. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» вновь пополнил свою базу. На этот в нее внесли российского режиссера Федора Бондарчука.

    Как следует из сообщения на сайте «Миротворца», режиссер оказался в базе за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией».

    Напомним, ранее в базу данных «Миротворца» были внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

    8 ноября депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери выступил с предложением заблокировать сайт. По его словам, он уже сам внесен в базу сайта после визита в Крым.

    Политик с возмущением заметил, что работа такого сайта в XXI веке в демократической Европе невозможна: «Это возращение к временам нацизма».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #бондарчук #миротворец
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