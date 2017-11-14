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Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность двум гумконвоям ООН в Даръа
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    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность двум гумконвоям ООН в Даръа

    10:49  14 Ноября 2017
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    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность двум гумконвоям ООН в Даръа

    Москва, 14 ноября. Российские военные полицейские обеспечили безопасное прохождение гуманитарных конвоев в провинции Даръа.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили о безопасном прохождении двух гуманитарных конвоев по линии ООН в населенные пункты Эт-Тайиба и Телль-Гехаб провинции Даръа. В течение суток местные жители получили крупные партии лекарственных препаратов и продуктов питания. Общий вес гуманитарного груза составил 154 тонны.

    Отмечается, что российские военнослужащие продолжают переговоры с представителями сирийских поселений и лидерами вооруженных формирований  о присоединении к процессу примирения. За прошедшие сутки соглашение о присоединении к режиму прекращения огня подписали представители населенных пунктов Таннуна провинции Хомс и Эль-Мафласа провинции Алеппо. Количество поселений, присоединившихся к мирному процессу, сейчас составляет 2269.

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность двум гумконвоям ООН в Даръа

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #гуманитарная помощь #даръа
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