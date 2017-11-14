Главный онконлог Минздрава РФ покидает свой пост

Москва, 14 ноября. Главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Блохина Михаил Давыдов уходит в отставку.

Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе РОНЦ. В оцкоцентре уточнили, что свои должности Давыдов покинет 27 ноября, об этом он сам объявил накануне на заседании профильной комиссии с главными внештатными онкологами.

«Заканчивается контракт, не продлевает по собственному желанию", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время, по словам сотрудников РОНЦ, Давыдов продолжает работу "в штатном режиме". Свою отставку ТАСС подтвердил и сам Давыдов.

По данным источника агентства, уход Давыдова связан с его возрастом, специалист займет почетную должность в РОНЦ им. Блохина.