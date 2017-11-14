Клинцевич: Мэй опозорилась и подняла авторитет России

Москва, 14 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй, которая в рамках своего ежегодного выступления по внешней политике обвинила Москву в подрыве международного порядка.

По словам российского сенатора, своим заявлением «Мэй навредила себе и опозорилась перед общественностью».

«Те, кто настойчиво проводят это психологическое общественное кодирование, не до конца понимают, что люди-то не идиоты. Мы живем в XXI веке, есть возможность прочитать, проанализировать факты... Поэтому Мэй, на мой взгляд, сделала больше вреда себе, чем нам, опозорилась в глазах мировой общественности и еще раз подняла авторитет России», — передает слова Клинцевича RT.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании заявила, что действия России «угрожают международному порядку».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков жестко ответил Мэй на обвинения в адрес России.