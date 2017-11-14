Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР почти 800 боеприпасов

Донецк, 14 ноября. Украинские военные выпустили по территории Донецкой народной республики 778 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщает во вторник Донецкое агентство новостей.

По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, прифронтовые населенные пункты на Донецком направлении подверглись наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал «антитеррористическую» операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.