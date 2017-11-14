Главы МИД РФ и Аргентины обсудят совместную политику в ООН, ВТО и G-20

Москва, 14 ноября. В ходе запланированной на 16 ноября в Москве встрече министры иностранных дел России и Аргентины Сергей Лавров и Хорхе Фори обсудят укрепление политического диалога и наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Как сообщает департамент информации и печати МИД России, Лавров и Фори рассмотрят актуальные вопросы глобальной повестки дня, в том числе «совместные действия по укреплению центральной, координирующей роли ООН в мировых делах, многосторонней дипломатии, верховенства международного права, взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами».

Также планируется обсудить возможности наращивания российско-аргентинского сотрудничества на международных площадках, в том числе в ООН, ВТО, а также G-20, где Аргентина будет председательствовать в 2018 году, передает РИА Новости.

В МИД РФ отметили, что отношения между двумя странами отличаются высоким уровнем политического взаимопонимания, а также совпадением или близостью позиций по многим вопросам. Россия нацелена на развитие многоплановых отношений со странами ЛАКБ, а также более тесное взаимодействие с Аргентиной в рамках ведущих региональных объединений, в том числе с целью продвижения диалога Россия-СЕЛАК и ЕАЭС-МЕРКОСУР.

Напомним, Россия ожидает приезда аргентинской сборной для участия в Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Россия сыграет с Аргентиной в Москве на обновленных «Лужниках» 11 ноября.