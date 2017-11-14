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Житель Брянска привязал к балкону стоящую во дворе иномарку
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    Житель Брянска привязал к балкону стоящую во дворе иномарку

    10:46  14 Ноября 2017
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    Житель Брянска привязал к балкону стоящую во дворе иномарку

    Брянск, 14 ноября. Необычный способ защитить свой автомобиль от угона придумал житель Брянска — он привязал машину веревкой к своему балкону, снимок появился в Сети и позабавил пользователей находчивостью. 

    «Противоугонную систему нового поколения» придумал житель Брянска, привязав веревкой свою иномарку к одному из балконов в многоэтажном доме. Пользователи прокомментировали снимок, который разлетелся по Интернету. Некоторые полагают, что на конце веревки находится гроздь консервных банок, которые разбудят владельца авто, если на его собственность будут покушаться угонщики.

    Другие считают, что на фото из соцсетей запечатлен Tesla Model 32, а веревка, которой машина привязана — это удлинитель подзарядки. Третьи уверены, что веревка предназначена для сушки белья. 

    Житель Брянска привязал к балкону стоящую во дворе иномарку

    Автор: Ирина Селезнева
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    #брянск #авто
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