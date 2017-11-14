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Политика
Эти «правила» Россия не примет: Пушков отбил атаку Мэй
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    Эти «правила» Россия не примет: Пушков отбил атаку Мэй

    10:44  14 Ноября 2017
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    Эти «правила» Россия не примет: Пушков отбил атаку Мэй

    Москва, 14 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на обвинения премьера Великобритании Терезы Мэй, в которых она назвала Россию угрозой действующего миропорядка.

    «Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1. — Прим. ФАН) и терроризма в Европе, себя изжил, — написал сенатор на своей странице в Twitter. — Атакой на Россию его не спасти».

    «Насчет фейковых новостей: пусть Мэй вспомнит ложь Блэра об Ираке, постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине, — продолжил Пушков в социальной сети. — Вот они откуда, fake news».

    По мнению сенатора, международную систему надо спасать не от России.

    «А от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов, — подчеркнул Пушков. — Вот эти «правила» Россия не примет».

    Напомним, во время своего выступления Мэй заявила, что Россия якобы вмешивалась в выборы в других государствах, осуществляла хакерские атаки на военные ведомства Германии и Дании, а также пыталась сделать «информацию оружием». Ранее на это заявление уже ответили в Госдуме РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #великобритания #пушков #мэй #обвинения #ответ
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