Эти «правила» Россия не примет: Пушков отбил атаку Мэй

Москва, 14 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на обвинения премьера Великобритании Терезы Мэй, в которых она назвала Россию угрозой действующего миропорядка.

«Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1. — Прим. ФАН) и терроризма в Европе, себя изжил, — написал сенатор на своей странице в Twitter. — Атакой на Россию его не спасти».

Миропорядок, к-ый угоден Мэй,с захватом Ирака, войной в Ливии,появлением ИГ и терроризма в Европе,себя изжил. Атакой на Россию его не спасти — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 14, 2017

«Насчет фейковых новостей: пусть Мэй вспомнит ложь Блэра об Ираке, постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине, — продолжил Пушков в социальной сети. — Вот они откуда, fake news».

Насчет фейковых новостей: пусть Мэй вспомнит ложь Блэра об Ираке, постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине. Вот они откуда, fake news. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 14, 2017

По мнению сенатора, международную систему надо спасать не от России.

«А от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов, — подчеркнул Пушков. — Вот эти «правила» Россия не примет».

Межд.систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти "правила" Россия не примет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 14, 2017

Напомним, во время своего выступления Мэй заявила, что Россия якобы вмешивалась в выборы в других государствах, осуществляла хакерские атаки на военные ведомства Германии и Дании, а также пыталась сделать «информацию оружием». Ранее на это заявление уже ответили в Госдуме РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.