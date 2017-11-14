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Украина
Ющенко: Украина бьет европейские рекорды по количеству беженцев
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    Ющенко: Украина бьет европейские рекорды по количеству беженцев

    10:47  14 Ноября 2017
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    Ющенко: Украина бьет европейские рекорды по количеству беженцев

    Киев, 14 ноября. Бывший президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал ситуацию с беженцами на территории страны, заявив, что по их количеству Украина бьет европейские рекорды. Об этом Ющенко заявил, выступая на телеканале ZIK.

    Политик отметил, что за три года, на протяжении которых продолжается военное противостояние на территории Донбасса, на Украину приехало наибольшое количество беженцев со времен завершения Второй мировой войны, сообщает «ПолитНавигатор»

    «1,7 миллионов беженцев переселенцев на Украине. Это наибольшая миграция людей в Европе с 1945-го года. Перед нами супернациональное задание, а мы не имеем никакой гуманитарной программы по этой проблеме», — заявил Ющенко.

    Он также отметил, что на Украине не только не завершена регистрация этих переселенцев, но и нет никакой программы, предоставляющей им образование, доступ к медицинским услугам или профессию. 

    При этом Ющенко подчеркнул, что это не только украинская проблема, она значительно масштабнее и касается всей Европы и даже всего мира.  

    Напомним, в конце октября стало известно, что Киев отказался предоставлять жилье беженцам из Донбасса и участникам АТО.

    Автор: Федор Веснин
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    #беженцы #украина #ющенко
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