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#Соцсети
Сегодня в Сети: слезы Буффона, Мэй выступила против РФ
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    Сегодня в Сети: слезы Буффона, Мэй выступила против РФ

    11:04  14 Ноября 2017
    4763

    Сегодня в Сети: слезы Буффона, Мэй выступила против РФ, Трамп-младший о связях с WikiLeaks

    Сегодня в Интернете, 14 ноября. Драма Буффона — Италия впервые за шесть десятилетий не попадает на мундиаль. Тереза Мэй обвиняет Россию, но хочет дружить. Дональд Трамп-младший сделал признание в Twitter.

    Слезы Буффона — он завершает карьеру

    Увы, впервые за последние 60 лет сборная Италии не будет участвовать в чемпионате мира по футболу. Накануне, сыграв вничью (0:0) с командой Швеции, итальянцы не смогли отыграть пропущенный на выезде гол и не квалифицировалась на ЧМ 2018, который пройдет в России летом будущего года. Бессменный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который мечтал завершить карьеру первого вратаря сборной в Москве, простился с болельщиками со слезами на глазах.

    Соцсети с сочувствием отнеслись к поражению знаменитых итальянцев.

    «0:0 для Италии — это провал, сопоставимый с тем, что было для Бразилии 1:7 в 1/2 полуфинала домашнего ЧМ-2014», — пишет Дмитрий Плахотник.

    «Буффон со слезами на глазах объявил о завершении международной карьеры. Сборная Италии не едет на ЧМ-2018, очень жаль», — сочувствует Валентина Сбитнева‏.

    «Итальянская несостыковка: Швеция разрушила планы Буффона», — констатирует Василий Куличков‏.

    «Тянет на дно боль и грусть», — цитирует Јеаnne‏ слова песни Юрия Лозы.

    «Вместо тысячи слов», — приводит выразительные фотографии Viktoriya Markova‏.

    «Обидно за Буффона. Очень хотелось, чтобы он завершил карьеру в сборной там, где ее когда-то и начал — в России», — пишет Иван Павлов.‏ (В составе сборной Буффон дебютировал 29 октября 1997 года в матче с Россией за право выхода на чемпионат мира.) 

    «Еще по невыходу Италии должны горевать девушки, потому что не приедут итальянцы, а радоваться мужики, потому что приедут шведки», — шутит Leonid Messin®‏.

    Мэй ругает Россию, но хочет дружить

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с серией антироссийских заявлений, но при этом заявила, что хочет наладить отношения с Москвой. Эти заявления она сделала, выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Би-би-си».

    По словам Мэй, Москва якобы вмешивалась во внутренние дела других стран, а также распространяла фейковые новости. В то же время британский премьер выступила за нормализацию отношений с РФ и против возобновления холодной войны.

    Отметим, некоторое время назад в СМИ появились слухи, что, возможно, Терезе Мэй в скором времени грозит отставка из-за ее неспособности разрулить ситуацию вокруг выполнения условий Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза.

    «Тереза Мэй обвинила Россию в распространении фейковых новостей. «Учреждая государственные СМИ для распространения фейковых новостей и отредактированных изображений, [Россия] пытается вызвать разногласия на Западе и нанести ущерб нашим институтам»» — цитирует твит телеканала RT пользователь с ником Федор Сухов.‏

    «Мэй: Великобритания не хочет возвращаться к холодной войне с Россией», — сообщает Twitter Субкомментарий‏.

    «В зоопарке Цюриха передохли все звери — Тереза Мэй призывает к конструктивному диалогу с Россией? Мне это не снится», — радуется пользователь с ником Swiss Vatnik‏.

    «Премьер-министр Тереза Мэй перед дилеммой “make or break”», — напоминает Sevcity об угрозе отставки, нависшей над британским премьером.

    Трамп, Twitter и WikiLeaks

    Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что переписывался в Twitter с представителями сайта WikiLeaks. В качестве подтверждения Трамп-младший выложил несколько скриншотов переписки.

    Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп-младший контактировал с WikiLeaks во время предвыборной кампании в США.

    «Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих огромных ответа, которые один из комитетов конгресса решил раскрыть. Какая ирония!» — написал сын президента США.

    В одном из скринов идет речь о слухах о якобы «связях с Россией» нынешнего президента США Дональда Трампа.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #трамп #чм-2018 #мэй #буффон #италия-швеция
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