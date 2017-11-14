Сегодня в Сети: слезы Буффона, Мэй выступила против РФ
Сегодня в Интернете, 14 ноября. Драма Буффона — Италия впервые за шесть десятилетий не попадает на мундиаль. Тереза Мэй обвиняет Россию, но хочет дружить. Дональд Трамп-младший сделал признание в Twitter.
Слезы Буффона — он завершает карьеру
Увы, впервые за последние 60 лет сборная Италии не будет участвовать в чемпионате мира по футболу. Накануне, сыграв вничью (0:0) с командой Швеции, итальянцы не смогли отыграть пропущенный на выезде гол и не квалифицировалась на ЧМ 2018, который пройдет в России летом будущего года. Бессменный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который мечтал завершить карьеру первого вратаря сборной в Москве, простился с болельщиками со слезами на глазах.
Соцсети с сочувствием отнеслись к поражению знаменитых итальянцев.
«0:0 для Италии — это провал, сопоставимый с тем, что было для Бразилии 1:7 в 1/2 полуфинала домашнего ЧМ-2014», — пишет Дмитрий Плахотник.
«Буффон со слезами на глазах объявил о завершении международной карьеры. Сборная Италии не едет на ЧМ-2018, очень жаль», — сочувствует Валентина Сбитнева.
«Итальянская несостыковка: Швеция разрушила планы Буффона», — констатирует Василий Куличков.
«Тянет на дно боль и грусть», — цитирует Јеаnne слова песни Юрия Лозы.
«Вместо тысячи слов», — приводит выразительные фотографии Viktoriya Markova.
«Обидно за Буффона. Очень хотелось, чтобы он завершил карьеру в сборной там, где ее когда-то и начал — в России», — пишет Иван Павлов. (В составе сборной Буффон дебютировал 29 октября 1997 года в матче с Россией за право выхода на чемпионат мира.)
«Еще по невыходу Италии должны горевать девушки, потому что не приедут итальянцы, а радоваться мужики, потому что приедут шведки», — шутит Leonid Messin®.
Мэй ругает Россию, но хочет дружить
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с серией антироссийских заявлений, но при этом заявила, что хочет наладить отношения с Москвой. Эти заявления она сделала, выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Би-би-си».
По словам Мэй, Москва якобы вмешивалась во внутренние дела других стран, а также распространяла фейковые новости. В то же время британский премьер выступила за нормализацию отношений с РФ и против возобновления холодной войны.
Отметим, некоторое время назад в СМИ появились слухи, что, возможно, Терезе Мэй в скором времени грозит отставка из-за ее неспособности разрулить ситуацию вокруг выполнения условий Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза.
«Тереза Мэй обвинила Россию в распространении фейковых новостей. «Учреждая государственные СМИ для распространения фейковых новостей и отредактированных изображений, [Россия] пытается вызвать разногласия на Западе и нанести ущерб нашим институтам»» — цитирует твит телеканала RT пользователь с ником Федор Сухов.
«Мэй: Великобритания не хочет возвращаться к холодной войне с Россией», — сообщает Twitter Субкомментарий.
«В зоопарке Цюриха передохли все звери — Тереза Мэй призывает к конструктивному диалогу с Россией? Мне это не снится», — радуется пользователь с ником Swiss Vatnik.
«Премьер-министр Тереза Мэй перед дилеммой “make or break”», — напоминает Sevcity об угрозе отставки, нависшей над британским премьером.
Трамп, Twitter и WikiLeaks
Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что переписывался в Twitter с представителями сайта WikiLeaks. В качестве подтверждения Трамп-младший выложил несколько скриншотов переписки.
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп-младший контактировал с WikiLeaks во время предвыборной кампании в США.
«Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих огромных ответа, которые один из комитетов конгресса решил раскрыть. Какая ирония!» — написал сын президента США.
В одном из скринов идет речь о слухах о якобы «связях с Россией» нынешнего президента США Дональда Трампа.