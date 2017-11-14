В Чечне задержан сторонник террористов, отправлявший деньги в Сирию

Грозный, 14 ноября. Сотрудники управления МВД России по Чечне задержали члена террористического бандподполья, который занимался финансированием террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщили в полиции, мужчина 1989 года рождения был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Наурском районе.

«Он занимался сбором и отправкой денежных средств. В общей сложности задержанный отправил своему брату, воюющему в рядах бандподполья против правительственных сил Сирии, около 1 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба МВД РФ по Чеченской республике.

Задержанный сознался в содеянном и был взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».