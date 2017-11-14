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Новости Сирии
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Верховный суд разъяснил, за что в России могут лишить родительских прав
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    Верховный суд разъяснил, за что в России могут лишить родительских прав

    10:29  14 Ноября 2017
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    Верховный суд разъяснил, за что в России могут лишить родительских прав

    Москва, 14 ноября. Вовлечение детей в запрещенные секты, террористические и экстремистские организации или в азартные игры влечет лишение родительских прав.

    Такое разъяснение дал Верховный суд РФ. Отмечается, что «злоупотребление родительскими правами», то есть «использование этих прав в ущерб интересам детей», является причиной для лишения родителей прав. Сюда относится и вовлечение ребенка в деятельность сект, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, и запрещенных организаций.

    В числе злоупотреблений родительскими правами суд также назвал создание препятствий в получении общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству и проституции, к употреблению алкоголя и наркотиков.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #закон #секты
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