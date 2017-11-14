План «Перехват» введен в Москве после разбойного нападения у кафе «Му-Му»

Москва, 14 ноября. Группа вооруженных мужчин совершила нападение на кафе быстрого питания «Му-Му», расположенное в центре Москвы. После нападения преступники скрылись на автомобиле Infinity.

На данный момент неизвестно точно, сколько человек участвовали в нападении на Новослободской улице — по разным данным, налетчиков могло быть четверо или пятеро. Один человек получил ранение при нападении.

По данным источников Life.ru, пятеро неизвестных напали на выходившего из кафе «Му-Му» мужчину с чемоданом. У него отобрали чемодан, в котором находились 110 тысяч долларов, и выстрелили из травматического пистолета в бедро.

В настоящее время полиция в Москве ввела план «Перехват» для поиска и задержания налетчиков.