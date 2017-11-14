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План «Перехват» введен в Москве после разбойного нападения у кафе «Му-Му»
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    План «Перехват» введен в Москве после разбойного нападения у кафе «Му-Му»

    10:47  14 Ноября 2017
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    План «Перехват» введен в Москве после разбойного нападения у кафе «Му-Му»

    Москва, 14 ноября. Группа вооруженных мужчин совершила нападение на кафе быстрого питания «Му-Му», расположенное в центре Москвы. После нападения преступники скрылись на автомобиле Infinity.

    На данный момент неизвестно точно, сколько человек участвовали в нападении на Новослободской улице — по разным данным, налетчиков могло быть четверо или пятеро. Один человек получил ранение при нападении.

    По данным источников Life.ru, пятеро неизвестных напали на выходившего из кафе «Му-Му» мужчину с чемоданом. У него отобрали чемодан, в котором находились 110 тысяч долларов, и выстрелили из травматического пистолета в бедро.

    План «Перехват» введен в Москве после разбойного нападения у кафе «Му-Му»

    В настоящее время полиция в Москве ввела план «Перехват» для поиска и задержания налетчиков.

    Автор: Валентин Меликов
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