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Алеппо: Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима перемирия в провинции
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима перемирия в провинции

    10:39  14 Ноября 2017
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима перемирия в провинции

    Москва, 14 ноября. Министерство обороны России за минувшие сутки зафиксировало пять случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии нарушения режима прекращения огня были отмечены в провинциях Алеппо (2), Хомс (2) и Дамаск (1). Анкара заявила о двух случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Военное ведомство РФ расценивает общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Большинство случаев беспорядочной стрельбы происходило со стороны боевиков террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

    Алеппо: Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима перемирия в провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #перемирие #стрельба
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