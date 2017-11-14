Алеппо: Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима перемирия в провинции

Москва, 14 ноября. Министерство обороны России за минувшие сутки зафиксировало пять случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии нарушения режима прекращения огня были отмечены в провинциях Алеппо (2), Хомс (2) и Дамаск (1). Анкара заявила о двух случаях стрельбы в провинции Дамаск.

Военное ведомство РФ расценивает общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Большинство случаев беспорядочной стрельбы происходило со стороны боевиков террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.