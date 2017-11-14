Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

Сначала участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничество, после чего перешли к обсуждению сирийского вопроса в расширенном составе. Политики отметили снижение уровня насилия на территории Сирии.

Сирийский генерал рассказал о роли Воздушно-космических сил России в освобождении Алеппо, раскрыл секрет сопротивления города, а также ответил на вопрос, для чего США поддерживают незаконные вооруженные группировки.

Минюст США внес RT America в список иностранных агентов. При этом ряд других иностранных СМИ таким образом не обозначен. Российское министерство иностранных дел заявило о подготовке ответных мер.

«Своих не бросаем», — заявил посол при посещении офиса телеканала в Вашингтоне.

МИД Украины возмутила статья New York Times о Крыме‍

МИД Украины собирается отправить жалобу в американское издание The New York Times, которое опубликовало карту с Крымом. На ней он обозначен как спорная территория.

«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен — РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», — заявила официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.