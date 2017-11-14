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Новости Сирии
Минобороны РФ заявило, что США имитируют борьбу с терроризмом в Сирии
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

    В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
    10:33 14 Ноября 2017
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    Переговоры Эрдогана и Путина

    Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

    В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча политиков длилась более двух часов.
    Сначала участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничество, после чего перешли к обсуждению сирийского вопроса в расширенном составе. Политики отметили снижение уровня насилия на территории Сирии.
     

    Бои за Алеппо

    Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

    Специальный корреспондент ФАН в Сирии взял интервью у генерала сирийской армии в отставке Мухаммада Аббаса Мухаммада, военного эксперта, бывшего заместителя руководителя высшей военной академии. Мухаммад, в частности, рассказал, как проходили бои за Алеппо в 2015-2016 годах.
    Сирийский генерал рассказал о роли Воздушно-космических сил России в освобождении Алеппо, раскрыл секрет сопротивления города, а также ответил на вопрос, для чего США поддерживают незаконные вооруженные группировки.
     

    «Своих не бросаем»

    Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

    Посол России в США Анатолий Антонов выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT. Ранее канал зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.
    «Своих не бросаем», — заявил посол при посещении офиса телеканала в Вашингтоне.
    Минюст США внес RT America в список иностранных агентов. При этом ряд других иностранных СМИ таким образом не обозначен. Российское министерство иностранных дел заявило о подготовке ответных мер.
     

    МИД Украины возмутила статья New York Times о Крыме‍

    Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

    МИД Украины собирается отправить жалобу в американское издание The New York Times, которое опубликовало карту с Крымом. На ней он обозначен как спорная территория.
    «Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен — РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», — заявила официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

     

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