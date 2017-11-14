Видеодайджест новостей, утро 14 ноября 2017 года

Переговоры Эрдогана и Путина
В Сочи завершились
переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча политиков длилась более двух часов.
Сначала участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничество, после чего перешли к обсуждению сирийского вопроса в расширенном составе. Политики отметили снижение уровня насилия на территории Сирии.
Бои за Алеппо
Специальный корреспондент ФАН в Сирии взял интервью
у генерала сирийской армии в отставке Мухаммада Аббаса Мухаммада, военного эксперта, бывшего заместителя руководителя высшей военной академии. Мухаммад, в частности, рассказал, как проходили бои за Алеппо в 2015-2016 годах.
Сирийский генерал рассказал о роли Воздушно-космических сил России в освобождении Алеппо, раскрыл секрет сопротивления города, а также ответил на вопрос, для чего США поддерживают незаконные вооруженные группировки.
«Своих не бросаем»
Посол России в США Анатолий Антонов выразил
поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT. Ранее канал зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.
«Своих не бросаем», — заявил посол при посещении офиса телеканала в Вашингтоне.
Минюст США внес RT America в список иностранных агентов. При этом ряд других иностранных СМИ таким образом не обозначен. Российское министерство иностранных дел заявило о подготовке ответных мер.
МИД Украины возмутила статья New York Times о Крыме
МИД Украины собирается отправить жалобу в американское издание The New York Times, которое опубликовало карту с Крымом. На ней он обозначен как спорная территория.
«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен — РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», — заявила официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.