Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию после назначения выборов-2018, заявил источник в Совете Федерации.

«Послание будет после назначения выборов президента РФ Советом Федерации», — цитирует РИА Новости свой источник в верхней палате парламента страны.

Ранее сообщалось, что Совфед намерен назначить выборы президента России в 2018 году на заседании, которое состоится 15 декабря. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Алексей Александров.

Ранее политолог Дмитрий Орлов предположил, что список претендентов на пост президента России продолжит расти.