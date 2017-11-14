Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок
Россия
Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию после назначения выборов-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию после назначения выборов-2018

    12:39  14 Ноября 2017
    39

    Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию после назначения выборов-2018

    Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию после назначения выборов-2018, заявил источник в Совете Федерации.

    «Послание будет после назначения выборов президента РФ Советом Федерации», — цитирует РИА Новости свой источник в верхней палате парламента страны.

    Ранее сообщалось, что Совфед намерен назначить выборы президента России в 2018 году на заседании, которое состоится 15 декабря. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Алексей Александров.

    Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию после назначения выборов-2018

    Ранее политолог Дмитрий Орлов предположил, что список претендентов на пост президента России продолжит расти.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #президент #совфед #выборы-2018 #послание к федеральному собранию
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        30
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        640
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1201
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        707