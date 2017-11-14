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Политика
Сурков и Волкер сделали совместное заявление по Донбассу
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    Сурков и Волкер сделали совместное заявление по Донбассу

    10:32  14 Ноября 2017
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    Сурков и Волкер сделали совместное заявление по Донбассу

    Белград, 14 ноября. Россия и Соединенные Штаты продолжат совместную работу по достижению мира на Украине, невзирая на имеющие разногласия. Об этом говорится в совместном заявлении помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и специального представителя США по Украине Курта Волкера по итогам встречи в столице Сербии. 

    Сурков подчеркнул, что нет ничего удивительного в том, что Москва и Вашингтон имеют некоторые разногласия в данном вопросе. 

    «Неудивительно, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, но мы продолжим совместную работу в этом направлении», — следует из совместного заявления, размещенного во вторник на сайте посольства США в России.

    Сурков и Волкер сделали совместное заявление по Донбассу

    В заявлении также говорится о необходимости сочетания политических механизмов с мерами в области безопасности в соответствии с минскими договоренностями, поскольку она (необходимость — Прим.ред.) существовала все время.

    Российская и американская стороны согласны с тем, что нужно осмыслить прошедшее обсуждение и подумать о будущих шагах решения этой проблемы, следует из текста. 

    Сурков и Волкер сделали совместное заявление по Донбассу

    Напомним, в ходе поездки в Китай в начале сентября 2017 года президент России Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #донбасс #украина #оон #сурков #миротворцы
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