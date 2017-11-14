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Самолет с турецкими спасателями прибыл в Ирак — СМИ
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    Самолет с турецкими спасателями прибыл в Ирак — СМИ

    10:19  14 Ноября 2017
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    Самолет с турецкими спасателями прибыл в Ирак — СМИ

    Сулеймания, 14 ноября. Турецкий самолет доставил в Ирак спасателей, палатки и теплые вещи для пострадавших от землетрясения.

    Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщило, что в иракский город Сулеймания прибыл самолет с 25 спасателями и медиками на борту. Они окажут помощь иракским коллегам в ликвидации последствий землетрясения, магнитуда которого составила 7,2 балла.

    Команда спасателей была сформирована турецким Управлением по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям. Глава ведомства Мехмет Гюллюглу сообщил, что на борту воздушного судна в Ирак прибыло два автомобиля, 60 палаток и 320 одеял для пострадавшего населения. Анкара координирует свои действия с властями Багдада и иракским Красным Полумесяца.

    Самолет с турецкими спасателями прибыл в Ирак — СМИ

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #ирак #землетрясение #спасатели
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