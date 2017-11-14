Сулеймания, 14 ноября. Турецкий самолет доставил в Ирак спасателей, палатки и теплые вещи для пострадавших от землетрясения.

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщило, что в иракский город Сулеймания прибыл самолет с 25 спасателями и медиками на борту. Они окажут помощь иракским коллегам в ликвидации последствий землетрясения, магнитуда которого составила 7,2 балла.

Команда спасателей была сформирована турецким Управлением по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям. Глава ведомства Мехмет Гюллюглу сообщил, что на борту воздушного судна в Ирак прибыло два автомобиля, 60 палаток и 320 одеял для пострадавшего населения. Анкара координирует свои действия с властями Багдада и иракским Красным Полумесяца.