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Россия
Туберкулез будет полностью ликвидирован к 2030 году — Скворцова
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    Туберкулез будет полностью ликвидирован к 2030 году — Скворцова

    10:10  14 Ноября 2017
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    Туберкулез будет полностью ликвидирован к 2030 году — Скворцова

    Москва, 14 ноября. Туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

    Как рассказала министр, в рамках проходящей сейчас всероссийской научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулеза», международные и российские эксперты обсудят важнейшие проблемы, связанные с туберкулезом, а также итоговый глобальный документ конференции, который станет «основой политической декларации».

    «Фактически мы начинаем серьезнейший цикл политических преобразований в области туберкулеза с единственной целью ликвидировать эту болезнь к 2030 году», — цитирует Скворцову РИА Новости.

    В конференции, посвященной памяти академика РАМН М. И. Перельмана, принимают участие более тысячи российских и зарубежных специалистов и экспертов, представителей международных, в том числе неправительственных организаций.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #скворцова #медицина #туберкулез
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