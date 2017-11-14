Москва, 14 ноября. Туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как рассказала министр, в рамках проходящей сейчас всероссийской научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулеза», международные и российские эксперты обсудят важнейшие проблемы, связанные с туберкулезом, а также итоговый глобальный документ конференции, который станет «основой политической декларации».

«Фактически мы начинаем серьезнейший цикл политических преобразований в области туберкулеза с единственной целью ликвидировать эту болезнь к 2030 году», — цитирует Скворцову РИА Новости.

В конференции, посвященной памяти академика РАМН М. И. Перельмана, принимают участие более тысячи российских и зарубежных специалистов и экспертов, представителей международных, в том числе неправительственных организаций.