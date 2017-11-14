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Роскосмос выведет на орбиту спутниковую группировку «Арктика»
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    Роскосмос выведет на орбиту спутниковую группировку «Арктика»

    10:16  14 Ноября 2017
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    Роскосмос выведет на орбиту спутниковую группировку «Арктика»

    Москва, 14 ноября. До 2025 года Россия намерена запустить на орбиту пять новых спутников зондирования Земли, которые будут входить в состав орбитальной группировки «Арктика». Об этом сообщил на конференции, посвященной современным проблемам дистанционного зондирования Земли замиректора департамента Роскосмоса Валерий Заичко.

    Спутники серии «Арктика» будут запускаться с 2019 года и будут действовать на высокоэллиптических орбитах. Многоцелевая космическая система будет обеспечивать задачи связи, оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды в арктической зоне. Кроме того, спутники «Арктика-М» будут обеспечивать российскую Арктику надежной связью и телекоммуникационными услугами, сообщает РИА Новости.

    Роскосмос выведет на орбиту спутниковую группировку «Арктика»

    Напомним, за последние годы России активизировала программу освоения Арктики, которая была забыта на протяжении 1990-х и большей части 2000-х годов. Вновь ведется работа по разведке шельфовой зоны арктического побережья. За последнее время были открыты несколько новых островов и проведено масштабное исследование фауны арктической шельфовой зоны. Важнейшими проектами стали развитие Северного морского пути и терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Сабетте.

    Параллельно Минобороны РФ проводило масштабные работы по ликвидации загрязнений, оставленных в Арктике Советским Союзом и развитию оборонного потенциала России в Арктике — в сотрудничестве с Ростехом были созданы новые виды техники, снаряжения и вооружения для Арктики, началась работа по созданию крупных опорных пунктов войск и аэродромов ВКС РФ за Северным полярным кругом.

    Роскосмос выведет на орбиту спутниковую группировку «Арктика»

    Автор: Валентин Меликов
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