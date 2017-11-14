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Общество
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Политика
Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу
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    Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

    10:57  14 Ноября 2017
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    Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

    Белград, 14 ноября. Российская Федерация и США детально обсудили возможность размещения миссии ООН на юго-востоке Украины. Об этом во вторник заявил помощник главы российского государства Владислав Сурков по результатам состоявшейся 13 ноября встречи в Сербии со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

    По его словам, накануне была детально обговорена российская инициатива по развертыванию сил ООН на Украине.

    Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

    «Американские друзья передали свои предложения к российскому проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев», — добавил он, уточнив, что три из них делегация РФ сочла допустимыми. 

    Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине. 

    Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

    Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу отправки миротворцев на Украину для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Оксана Баландина
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