Самый успешный проект Крыма с 2014 года: «Артек» как способ изменить судьбу. ФАН-ТВ

Современный «Артек» превращается в уникальный инновационный центр, на базе которого создается единственная в России экспериментальная образовательная площадка для детей со всей страны. Культовый детский курорт сегодня принимает до 40 тысяч детей в год. Международный детский центр уже по праву называют самым успешным проектом на крымском полуострове с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. Промежуточные итоги в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ подвел заместитель директора международного детского центра «Артек» Игорь Зобов.

Съемочная группа ФАН-ТВ побывала в Крыму на слете «ГеоАртек», первый раз прошедшем в международном детском центре на побережье Черного моря. Беседа с Игорем Зобовым состоялась в рамках этого визита.

– Игорь Владимирович, «Артек» в этом году впервые принимает слет юных геологов. Расскажите, что послужило толчком к созданию такого проекта?

– Толчком, как и к другим проектам, стало то, что мы ищем активность, которая должна быть доступна детям. Такой, знаете, отраслевой характер. Геология не была представлена, и, соответственно, мы прилагали усилия, чтобы эту отрасль как-то захватить, посмотреть, чтобы дети это увидели, показать им что-то. Здесь присутствует один принцип: все отрасли народного хозяйства, отрасли экономики должны быть так или иначе отражены в нашей деятельности, потому что это будущее детей. Они участники экономики страны!

– Детский центр – это общедоступная инновационная площадка для образования. Расскажите, какие возможности она дает детям?

– Во-первых, да, я очень трепетно отношусь к слову «инновационное». Что значит инновация? Если объяснить простым языком, это то, на что есть спрос. «Артек» не столько доступен, сколько является отправной точкой для ребенка. То есть, если он трудится, как-то себя познает, меняет себя, участвует, проявляет активность – социальную или образовательную, у него есть право попасть в «Артек». И одной из возможностей является тематическое партнерство, где узкоспециализированные дети по определенной узкой специальности, имеющие достижения или какие-то навыки, могут себя проявить и попасть в «Артек». Основная задача «Артека» – [дать детям понять, что] труд может быть вознагражден, успешный труд. Ребенок получает определенный социальный лифт, он понимает, что он может изменить не только себя, но изменить окружающий мир, в котором он живет. Чтобы он возвращался в свою область, край, деревню (из которой, например, я) ровно с той целью, что он может там что-то изменить. Сначала мы отбираем детей, тех, которые достойны, потом мы показываем историю успеха, что они еще более успешны, это только начало – это отправная точка, и в этой точке они могут развернуть свою судьбу. Развернуть в части того, что они увидят что-то новое и будут именно этим заниматься.

– Как возникла идея создать сетевые образовательные модули?

– Была задача сделать так, чтобы учиться было интересно. Можно изучать «правило буравчика», не понимая, для чего оно нужно. Соответственно, сетевой образовательный модуль позволяет сделать предметное содержание интересным и понять, для чего это [учебный предмет] нужно. Когда несколько предметов соединяются для решения одной задачи, то понятна практика применения этих знаний.

Дети приезжают лучшие, с хорошими достижениями, надо им соответствовать. Потом, либо мы предлагаем сферу услуг – отдых и оздоровление? Мы сказали: нет, это должно быть образование. Один из главных принципов «Артека»: если ребенок не занят, он найдет, чем ему заняться. Соответственно, мы начали работать с головой, это деятельный подход. Развитие, к сожалению и к счастью, дает только образование. А образование – это труд, и вот этот труд мы должны были сделать интересным.

– Каков ваш подход к набору педагогов, к работе с ними?

– Сложный достаточно. Мы проводим конкурс, мы отбираем по регионам педагогов. С вожатыми мы поступили хуже, вернее, может быть, и лучше, но для них хуже. Мы завели уже 11 кафедр магистратуры разных вузов. То есть, мы сейчас реализуем такой проект, между собой мы его называем «педагогическая армия». Вожатый, уже бакалавр, приезжает сюда на два с половиной года, он здесь учится в магистратуре и работает. Московский педуниверситет, Курский педуниверситет, сейчас будет, наверное, МГИМО, скорее всего… Он в магистратуру поступает и едет работать сюда по профилю. То есть, это будущие педагоги, и мы надеемся, что это одна из элит. Их 79 человек: они прошли зачисление на программу базовых кафедр и приехали работать в «Артек».

– Вообще, как бы вы сформулировали, в чем сегодня заключается философия «Артека»?

– Научить детей управлять свободой себя и познать себя. Любые активности (либо литературные, либо спектакли, либо тематические программы) – это все идет к тому, чтобы ребенок сам себя нашел, но «Артек» позволяет ему быть свободным.

– Сегодня «Артек» состоит из десяти лагерей. Насколько я знаю, девять из них реконструированы и сегодня работают.

– Да, совершенно верно.

– Их число будет расти?

– Да, будет лагерь «Солнечный» строиться, вернее, два лагеря в одном. Этот лагерь запланирован еще в далекие советские времена. Этот проект реализуется, он будет построен и запущен, наверное, в следующем году. Мы будем расти, как-то двигаться по тематикам, по содержанию. Мы имеем уже достаточно приличный след такой, особенно в технических вузах. Надо заметить, что у нас МАИ, Бауманка, у нас самарский НИИ Королева, у нас присутствует МИСиС… Среди технических вузов крайне красивая картинка. За исключением, наверное, ФТИ, мы имеем весь цвет.

– С 2014 года «Артек» принимает все больше детей. Если в 2014 году их было шесть тысяч, то в 2017 уже все 40. С чем связана такая динамика?

– С запуском новых лагерей. На самом деле, есть определенная задача доступности. «Артек» — не закрытая структура. При том проекте, который делается, он должен быть максимально доступен, соответственно, с численностью нужно работать. Его пропускная способность сейчас выше, чем в советские времена. Много лагерей мы переводим в рамках реконструкции, капремонта на круглосуточную работу. Каждое это время приходится насыщать образовательной историей, принимать больше детей, заниматься образованием.

– Если говорить о реконструкции, здесь есть и местные жители, порядка 500 человек, если я не ошибаюсь. Как ведете диалог с ними, будет ли выселение за счет роста инфраструктуры лагеря?

– Я думаю, что все относятся с пониманием, и какого-то напряжения я, на самом деле, от них не знаю. Я думаю, все понятно для людей без ущерба для них. Три с половиной тысячи детей со всей страны. У нас было в этом году 64 страны дальнего зарубежья. Вы понимаете, какая опасность какого-то неконтролируемого движения и нахождения на территории?! То есть, ответственность колоссальная!

– Как изменился «Артек» с момента присоединения Крыма?

– Для меня это работа. Смотреть – было, не было… Сказать, что «было плохо»? Ну, у них не было денег. Но они выживали. То есть, «Артек» все равно выживал. Здесь коллектив, который выжил, к нему есть уважение, они сохранили эту целостность, сохранили то, что было наработано годами, они приумножили это. Понимаете, выжить за 23 года, когда у тебя практически нет финансирования… И когда тебе нужно идти домой и кормить свою семью, своих детей…

– Но были моменты, когда лагерь не работал целый год.

– Ну, это совсем плохо было. Понимаете, люди уходили… Я столкнулся с тем, что люди здесь находились на 0,1 ставки. Мы компенсировали отпускные им, когда уже появлялась организация Федеральное бюджетное учреждение, был переход, и [получилось отпускных] 365 дней. То есть, люди настолько все равно работали, все равно были, в меньшей степени выполняли ту задачу, которую они могли реализовать. И они работают сейчас с нами.

– Сегодня ситуация другая?

– Наверное, да, их больше нужно спросить. Я думаю, что да, существенно другая. Численность, когда мы приехали,1600-1700 человек была, сейчас 3200.

– В 2025 году «Артеку» исполнится 100 лет…

– Да!

– Как готовитесь к этой юбилейной дате?

– Готовимся! Большая надежда! Я готовлюсь, могу сказать. У меня ребенку будет 15 лет, готовимся. Первую олимпиаду она выиграла в 1-м классе, готовимся, чтобы на столетие приехал сюда ребенок. Буду я здесь работать, не буду – неважно!

– «Артек» как готовится, что в планах?

– Давайте это будет сюрприз! Есть план развития, есть понимание, что нужно делать. Пока я озвучивать, на самом деле, не могу, потому что это государственная задача.

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